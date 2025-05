São Paulo defende invencibilidade de 12 anos contra o Grêmio no Morumbis

Como chegam as equipes?

O São Paulo chega pressionado após três jogos sem vencer no Brasileirão e com a derrota no clássico contra o Palmeiras, por 1 a 0, na última rodada. Apesar da classificação às oitavas da Libertadores no meio da semana, o desempenho no campeonato nacional preocupa. O Tricolor paulista é o 16º colocado, com nove pontos, e tenta vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

O Grêmio, por sua vez, também soma nove pontos, mas ocupa a 15ª posição na tabela por ter saldo de gols melhor. A equipe gaúcha vem de empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino e busca retomar o caminho das vitórias sob o comando de Mano Menezes. Pela Sul-Americana, garantiu vaga na próxima fase após empate com o Godoy Cruz.

Confira os jogos da série invicta do São Paulo no Morumbis contra o Grêmio:

São Paulo 1 a 0 Grêmio - Brasileirão 2024