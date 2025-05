Santos quer acabar com jejum de 14 anos contra o Corinthians no Brasileirão

São nove partidas disputadas em Itaquera, com cinco vitórias do Timão e quatro empates. O Peixe, inclusive, sequer conseguiu marcar em boa parte desses confrontos.

Diante deste cenário, o clássico deste domingo é visto como uma oportunidade para encerrar a incômoda sequência e representa um interromper a má fase vivida pela equipe, que amarga a vice-lanterna (19ª posição), com somente cinco pontos, e faz campanha de um triunfo, dois empates e cinco reveses.

O Peixe não sabe o que é vencer há cinco partidas, com três derrotas e dois empates - o último deles diante do Ceará, em 0 a 0, como mandante. A última vitória do time santista foi no dia 16 de abril, sobre o Atlético-MG, em casa, por 2 a 0.