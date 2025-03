Maguila ganhou por pontos e alcançou os primeiros lugares do ranking mundial. Tinha empresário da Itália querendo comandar a carreira do brasileiro. "Eu e o Maguila viajamos para os Estados Unidos, sem que ninguém soubesse, e nos encontramos com esses promotores. Iriam fazer uma luta aqui no Brasil e outra nos Estados Unidos, até chegarmos à disputa com Mike Tyson, em nosso país. Mas aí, o Luciano do Valle ficou sabendo. E eu deixei de treinar o Maguila", admite Miguel de Oliveira.

Aí, veio um novo técnico: o lendário Angelo Dundee, ex-treinador de Muhammad Ali. E também a luta com Evander Holyfield, em 15 de julho de 1989. "Fizeram um barulho danado com o Dundee. Para a TV foi sensacional arrumar a luta com o Holyfield. Eu assisti a essa luta pela TV. No primeiro assalto, o Maguila acertou um jab no Holyfield. Mas no segundo, o Dundee mandou ir para cima e a luta acabou".

Foi um nocaute brutal. Desnecessário, segundo Miguel. Uma loucura, segundo Antônio Bernardo, que estava próximo ao corner do brasileiro e ouviu perfeitamente as instruções do norte-americano para o brasileiro.

"Ele gritou para o Maguila: vai com tudo. E eu gritava 'Pelo amor de Deus, não faz isso!' Talvez no quarto ou quinto assalto [ele devesse ir para cima], mas naquele momento não. E ele foi trocar com o Holyfield e caiu. Fui um nocaute terrível. Eu o acompanhei até o hospital, fiquei até as três horas da manhã. Quando ele acordou na maca perguntou: 'Ué, onde é que eu estou?'"