Denise Gomes mantém cautela sobre entrada no ranking do UFC: "Meu foco é melhorar"

A adversária da vez também vem embalada. Elise Reed conquistou sua vitória mais recente sobre a experiente Jessica Penne e busca manter o embalo. O duelo coloca frente a frente duas atletas em ascensão, com possíveis implicações diretas na corrida por um espaço entre as melhores da divisão.

Esquadrão brasileiro em ação no UFC Vegas 106

O card deste fim de semana contará com forte presença de lutadores do Brasil, tanto nas lutas preliminares quanto no card principal. Na abertura do evento, destaque para Luana Pinheiro, que encara Tecia Pennington, além do duelo entre Luana Santos e Tainara Lisboa. Ainda nas preliminares, Thiago Moisés mede forças com Jared Gordon, e Matheus Camilo estreia contra Gabriel Green.

Já entre os principais confrontos da noite, Melquizael Costa enfrenta Julian Erosa, enquanto Mairon Santos terá pela frente o nigeriano Sodiq Yusuff. No co-main event, Rodolfo Bellato encara Paul Craig. E, na luta principal, Gilbert 'Durinho' entra em ação contra o invicto Michael Morales.

