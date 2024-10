Morre Adilson Maguila Rodrigues, brasileiro multicampeão de boxe

Maguila se interessou pelo boxe ainda em Aracaju (SE), assistindo a lutas de Eder Jofre e Muhammad Ali. Quando veio para São Paulo, aos 14 anos, para trabalhar como ajudante de pedreiro, o esporte era uma realidade distante. Ao documentário Maguila, de Galileu Garcia, produzido em 1985 e lançado em 1987, o lutador contou que passou fome na capital paulista.

"Nunca pensei que ia ter essa saúde que eu tenho hoje porque eu fiquei amarelo, pálido. Foram três meses (comendo) pão com banana. E minha morada era um caminhão abandonado aqui no Butantã (zona oeste de São Paulo), desses que carrega entulho. Quando o dono descobriu que eu dormia lá, tirou o caminhão e eu fiquei (dormindo encostado) no poste."

Maguila começou a treinar boxe em 1979, mas só disputou a primeira luta amadora dois anos depois, na Forja dos Campeões. O motivo: o técnico Ralph Zumbano, que também é tio de Éder Jofre, preferiu estender o período de preparação do atleta porque sabia que tinha "algo raro nas mãos: um legítimo peso pesado" - a frase é do jornalista Fernando Tucori, que está escrevendo o livro "Maguila", sobre a vida do campeão - ele ainda estuda propostas para a publicação.

"Ele instruiu o Maguila a causar impacto na Forja. Foi a mesma coisa que o treinador Cus D'Amato, outro sábio, mandou o Mike Tyson fazer nas lutas amadoras. O povo quer ver peso pesado nocauteando. E foi isso que o Maguila fez. Por isso, o Newton Campos diz que as lutas que o Maguila não ganhou por KO, ganhou por WO" , diz o jornalista. O KO é a sigla em inglês para nocaute. Já o WO, de desistência.

O ex-atleta realizou lutas marcantes com grandes pugilistas do esporte, como George Foreman e Evander Holyfield. Maguila acabou derrotado nas duas, dentre apenas sete lutas em que perdeu na carreira. Contra Foreman, em 1990, num dos encontros mais marcantes do boxe, acabou nocauteado no segundo assalto.

Com Holyfield, Miguel de Oliveira, pugilista e treinador de Maguila, deixou de treinar o brasileiro pouco antes da luta. Angelo Dundee, histórico técnico de boxe, passou a comandar os treinos do pugilista brasileiro e o mandou partir para cima do norte-americano durante a luta.