Confusão no Choque-Rei aumenta rivalidade recente em Palmeiras x São Paulo

Veto à sala de imprensa

Após o empate em 1 a 1 pela primeira fase do Estadual, o São Paulo resolveu vetar o uso da sala de imprensa do Morumbis por parte do Palmeiras, alegando que, quando o Choque-Rei é disputado no Allianz Parque, o clube rival não disponibiliza um espaço propício para que a coletiva de imprensa do treinador do São Paulo seja realizada.

O Palmeiras, por sua vez, argumentou que a "reciprocidade" dita pelo rival não se sustenta, já que, apesar da estrutura, um espaço é oferecido aos visitantes para realização da entrevista pós-jogo. O clube informou ainda que relatou "o ato de hostilidade à Federação Paulista de Futebol".

Ofensas da diretoria do São Paulo a Abel Ferreira

Nesse mesmo jogo, a diretoria do São Paulo acabou se exaltando após o apito final por causa das polêmicas decisões do árbitro Matheus Delgado Candançan, acreditando que a equipe foi extremamente prejudicada ao longo do clássico contra o Palmeiras.