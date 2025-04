Lesão de Calleri abre espaço para jogador mais decisivo do São Paulo no ano

A lesão do atacante Jonathan Calleri vai abrir espaço para André Silva, que sido o jogador mais decisivo do São Paulo no ano.

O que aconteceu

André Silva é o líder em gols decisivos na temporada. Ele marcou quatro vezes para mudar a história do jogo: transformar derrota em empate ou empate em vitória — ainda que tal resultado não tenha persistido até o fim do duelo.

Antes do duelo contra o Botafogo, quando marcou o tento que colocou o São Paulo na frente por 2 a 1, ele estava empatado na liderança com Luciano, Calleri e Ferreirinha, todos com três gols decisivos. Completam a lista Lucas, com dois, Ryan Francisco, Oscar e Alisson, com um.