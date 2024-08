Flaco decide no último suspiro e Palmeiras bate São Paulo em clássico

Lances importantes

Ferreira sente lesão e é substituído logo no início. Aos 5 minutos do 1º tempo, Ferreira caiu sozinho e reclamou de dores no joelho esquerdo. O atacante recebeu atendimento, voltou a campo, mas acabou sendo substituído por Patryck.

Weverton salva o Palmeiras. Aos 26 minutos do 1º tempo, o São Paulo trocou passes rápidos, envolveu a marcação do Palmeiras e Wellington Rato saiu na cara de Weverton. O meia não conseguiu finalizar, tocou para Nestor por dentro, que encontrou André Silva. O atacante bateu cruzado com força e Weverton fez uma bela defesa na primeira grande chance do jogo.

São Paulo chega com perigo mais uma vez. Aos 29, Wellington Rato acionou Patryck nas costas da marcação. O lateral chegou em velocidade na área e bateu cruzado. A bola passou muito perto da trave de Weverton.

Primeira grande chance do Palmeiras. Aos 39, Marcos Rocha achou belo cruzamento para Veiga, que chutou de primeira da entrada da área e Rafael defendeu.

Flaco López abre o placar para o Palmeiras. Aos 6 minutos do 2º tempo, a bola ficou viva na área do São Paulo, Zé Rafael tentou a finalização, Estêvão dominou no susto e Flaco López chegou batendo para marcar o primeiro gol do jogo.