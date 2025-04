STJD não deve suspender provisoriamente Bruno Henrique antes de julgamento

A reabertura do caso de Bruno Henrique, do Flamengo, sobre manipulação de resultados no STJD ainda depende do compartilhamento do inquérito da Polícia Federal. Mas membros do tribunal já analisam informalmente o caso por conta de todos os dados da investigação terem se tornado públicos.

Bruno Henrique é acusado de forçar um cartão amarelo na partida do Santos, no Brasileiro-2023, o que favoreceu apostadores, incluindo familiares dele. A tendência é que seja enquadrado no artigo 243 do código desportivo, que trata de manipulação de resultados.

Quando o processo se iniciar no tribunal, com as informações da PF, será seguido o rito normal de abrir procedimento na procuradoria para fazer uma denúncia e marcar um julgamento.