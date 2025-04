Relembre os cinco últimos trabalhos de Dorival Júnior, técnico na mira do Corinthians

São Paulo (2023)

Após deixar o Flamengo, Dorival Júnior aceitou retornar ao São Paulo para uma segunda passagem. Ele assumiu em abril de 2023, após a demissão de Rogério Ceni. E logo nos primeiros 11 jogos no comando da equipe, somou uma invencibilidade de sete vitórias e quatro empates.

No São Paulo, Dorival disputou três competições: Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Como todo trabalho, houve momentos de oscilação do Tricolor. De modo geral, foi uma passagem bastante sólida - tanto é que terminou a temporada no comando do time.

A segunda passagem de Dorival no time do Morumbi ficou muito marcada pela conquista do título da Copa do Brasil, o único que faltava na galeria de troféus do clube. No mata-mata, o Tricolor tirou Sport, os rivais Corinthians e Palmeiras. Na grande final, ainda superou o Flamengo por 2 a 1 no placar agregado.

Ao todo, o treinador comandou o São Paulo em 54 partidas, com 25 vitórias, 13 empates e 16 derrotas, totalizando 54,3% de aproveitamento. O bom desempenho no Tricolor chamou a atenção da CBF, que foi atrás do técnico para comandar a Seleção Brasileira.

Seleção Brasileira (2024/2025)