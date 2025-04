Pedro montou seu próprio DM em casa e acelerou retorno ao Fla em dois meses

Pedro, enfim, matou as saudades das redes. Os dois gols feitos na goleada por 6 a 0 sobre o Juventude coroaram o esforço que o atacante teve para superar a grave lesão no joelho e retornar cerca de dois meses antes do previsto no Flamengo.

DM em casa

Além da grande estrutura oferecida pelo Flamengo no Ninho do Urubu, Pedro montou seu próprio departamento médico em casa. O atacante adquiriu todos os equipamentos necessários para realizar o trabalho de fisioterapia nos primeiros meses pós-cirurgia do ligamento cruzado anterior.

Além disso, desde 2021 ele conta com um fisioterapeuta particular. O profissional trabalha com o jogador semanalmente em sua residência após os treinos no Flamengo.