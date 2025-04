Lecce x Como: Palpite, Onde Assistir, Escalações - 19/04

Prováveis Escalações

Lecce: Falcone; Gaspar, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret; Morente, Pierotti, Veiga; Krstović.

Como: Butez; Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Valle; Paz, Caqueret; Ikoné, Da Cunha, Diao; Douvikas.

Torneios de cassino com milhares em prêmios Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 372, de 24 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Nunca esqueça: aposte seguindo as regras do Jogo Responsável. As apostas esportivas são destinadas apenas a maiores de 18 anos e devem ser encaradas como entretenimento.