Quem é o ex-Vasco que brilha em Portugal e virou alvo de trio de gigantes?

Considerando também as outras competições da temporada, Clayton já soma 17 tentos em 31 partidas ao longo de 2024/25, marca que jamais havia conseguido atingir antes no período de um ano.

O sucesso pelo Rio Ave já começou a render prêmios individuais para o brasileiro. Em janeiro, por exemplo, ele chegou a ser escolhido o melhor atacante do mês na primeira divisão portuguesa.

Clayton é ainda o principal responsável por seu time estar praticamente livre do risco de rebaixamento (ocupa a 11ª posição, com nove pontos de vantagem para o AVS, que abre a zona de descenso). Afinal, ele responde sozinho por 40% dos 32 gols rioavistas na liga nacional.

Quem é Clayton?

Apesar de natural de Minas Gerais, o artilheiro brasileiro do Português profissionalizou-se no futebol do Rio Grande do Sul e passou por clubes como Lajeadense, Juventude, Guarany de Sobral, Globo (CE), Vila Nova e Coritiba até ter sua primeira experiência na Europa.

No segundo semestre de 2022, Clayton mudou-se para Portugal para defender as cores do Casa Pia. Sessenta e quatro dias e 16 gols mais tarde, teve seus direitos econômicos comprados pelo Vasco.