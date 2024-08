Por que Palmeiras optou por silêncio após briga e vitória no clássico

O torcedor do Palmeiras que tinha a expectativa de ver a coletiva de Abel Ferreira ou ouvir os jogadores na zona mista, após a vitória no último suspiro contra o São Paulo, foi frustrado com o silêncio do lado alviverde por causa das confusões em campo após o apito final.

Por quê?

Preocupação com o futuro. Palmeiras e São Paulo estão na mesma chave da Copa Libertadores e, se ambos avançarem neste meio de semana, se enfrentam nas quartas de final. A diretoria palmeirense escolheu o silêncio após o confronto para não inflamar ainda mais o ambiente que já era de muita provocação e que poderia acarretar mais problemas em um possível cenário no futuro.

Problemas com a arbitragem. Abel Ferreira e João Martins fizeram reclamações públicas contra a arbitragem nos últimos jogos do Palmeiras, e a comissão técnica ficou inconformada com as decisões tomadas por Raphael Claus durante o jogo. João Martins foi expulso, Abel levou amarelo e o técnico português faria mais um desabafo na coletiva. O Palmeiras ressaltou em seu posicionamento após o jogo que as cenas lamentáveis de brigas foram "potencializadas por mais uma arbitragem desastrosa".