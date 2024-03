São Paulo e Palmeiras empatam em clássico recheado de polêmica com VAR

Com o resultado, o São Paulo foi a 19 pontos e manteve a liderança do grupo, mas vai precisar vencer na última rodada para não depender de ninguém. O Novorizontino tem os mesmos 19 pontos e o São Bernardo soma 18.

Classificação e jogos Paulista

Já o Palmeiras chegou a 25 pontos e entra na última rodada podendo ser alcançado apenas pelo Santos. O rival, porém, precisaria vencer, torcer pela derrota alviverde e tirar uma diferença de três gols de saldo.

O São Paulo fecha o Paulistão fora de casa contra o Ituano, neste domingo, às 16h. Já o Palmeiras recebe o Botafogo na Arena Barueri no mesmo dia e horário.

Choque-VAR-Rei

O clássico ficou mais marcado pelas polêmicas do VAR do que pelo futebol apresentado. O São Paulo teve mais ações ofensivas na partida e deu mais perigo para Rafael, mas não foi o suficiente para vencer a partida contra um Palmeiras sempre bem postado.

Foram três lances capitais com ou sem intervenção do VAR. No gol do São Paulo, Ríos pisa em Pablo Maia logo que é desarmado. A jogada segue e termina no gol de Alisson, mas o VAR não chama a revisão do lance que poderia expulsar o volante.