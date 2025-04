Goleiro do São Paulo, Rafael lidera o ranking de gols evitados no Brasileirão

Rafael vive ótimo momento à frente do gol do São Paulo. O goleiro, ainda invicto neste Campeonato Brasileiro, é o líder de gols evitados na competição. Além disso, o arqueiro soma outros números bem interessantes.

Segundo dados do Sofascore, Rafael evitou, em média, 2,64 gols do adversário por partida - sendo superior a todos os outros goleiros da Série A. O arqueiro são-paulino defendeu 82% das finalizações que chegaram à sua meta.

O top-5 do Brasileirão no quesito gols evitados conta também com: Lucas Arcanjo/Vitória (2,48), Weverton/Palmeiras (1,17), Tiago Volpi/Grêmio (1,13), Caíque França/Sport (0,88).