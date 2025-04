Lenda do kickboxing, Tyrone Spong disputa título em estreia no Karate Combat

O lendário kickboxer Tyrone Spong, conhecido como 'King of the Ring', retornará aos holofotes no próximo dia 2 de maio, quando enfrentará o atual campeão dos pesados, Sam Alvey, pelo cinturão da categoria no Karate Combat 54, que acontece no dia 2 de maio, em Dubai. Com um impressionante cartel de 107 vitórias, sete derrotas e um empate no kickboxing, Spong, de 39 anos, é amplamente reconhecido como uma das maiores figuras da modalidade nas últimas décadas.?

Natural do Suriname e radicado na Flórida, o atleta iniciou sua carreira no kickboxing aos 13 anos, sob a orientação de Lucien Carbin. Ao longo de sua trajetória, conquistou títulos como o Glory 95kg Slam e o It's Showtime 95MAX World Champion, além de disputar o Glory Light Heavyweight World Championship Tournament em 2014. Sua transição para o boxe também foi bem-sucedida, com um cartel invicto de 14 vitórias, 13 delas por nocaute.

Em sua preparação para o combate contra Sam Alvey, o lutador demonstrou respeito pelo adversário, reconhecendo suas qualidades como lutador. No entanto, deixou claro que está determinado a conquistar o cinturão dos pesados do Karate Combat, destacando sua experiência e histórico de títulos em diversas categorias de peso.