Com 10° jogo à vista, Vitor Roque quer afastar azar após gols anulados e desencantar pelo Palmeiras

Ele teve um gostinho de seu primeiro gol em duas oportunidades seguidas. A primeira foi na vitória contra o Cerro Porteño, no Allianz Parque, pela segunda rodada da Libertadores. O Verdão já vencia por 1 a 0 quando Roque, aos cinco minutos do segundo tempo, balançou as redes. O tento, porém, foi anulado por impedimento após revisão do VAR.

Depois, teve nova decepção, na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Quando o Alviverde vencia pelo placar final, o camisa 9 aproveitou passe de Estêvão e cabeceou para o gol para ampliar. Mas, o VAR viu posição de impedimento de Gómez na origem da jogada e anulou mais um tento do Tigrinho.

Estêvão é o artilheiro do Palmeiras no ano com seis gols marcados. Em sequência estão Flaco López e Raphael Veiga, com cinco cada um.

Com o Palmeiras apostando em sua boa fase no Brasileiro e invencibilidade como visitante, Vitor Roque segue em busca de seu primeiro gol pelo clube e tem chance de fazê-lo neste domingo. O Palmeiras volta a campo pela quinta rodada do torneio nacional para enfrentar o Fortaleza, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.