Demissão de Ramón Díaz, aplausos a Bruno Henrique e a loucura que não acaba

Como pode ser demitido um técnico após tirar o Corinthians do rebaixamento, depois conquistar o título paulista, acabando com uma fila de seis anos, e salvar seguidamente a pele do presidente enrascado do clube?

Como pode um grupo (bastante significativo) de torcedores gritar o nome de um jogador e exaltar quem forja e corrompe o jogo? Aqui, claro, estou falando de Bruno Henrique e levo em conta, sim, o direito de defesa do jogador e o fato de o processo ainda estar em andamento, mas levo em conta também que as provas coletadas são para lá de robustas.

Aliás, lembro-me bem de muita gente desconfiar não só do amarelo, mas do vermelho absurdo levado por Bruno Henrique naquela partida contra o Santos.