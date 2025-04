Paciência no Corinthians 'acabou', e sucessor de Díaz terá missão imediata

Uma faixa com a pergunta "campeões no paulista, moleza no resto?" foi pendurada ao lado da entrada do Parque São Jorge, na última quinta-feira. A frase "honrem o manto" completava o espaço em branco da faixa.

O protesto físico foi só mais um entre muitos outros que aconteceram principalmente nas redes sociais. Boa parte da imprensa esportiva também já criticava o desempenho do Timão sob o comando de Ramón Díaz.

A torcida organizada Gaviões da Fiel afirmou que não irá mais tolerar comissões técnicas que não entendam "a grandeza do clube". O presidente da principal organizada do Timão pediu a saída de Ramón na manhã de ontem, por meio do Instagram.

A saída do técnico Ramón Diaz só reforça o nosso recado à toda diretoria do Corinthians que não iremos tolerar a falta de um comando técnico que compreenda o tamanho da nossa instituição e a urgência por resultados condizentes com o peso da nossa camisa.

Gaviões da Fiel, em nota oficial

Neste cenário de cobranças, outro ponto também pesa: a folha salarial de Timão. Em um elenco com estrelas, a torcida também criou muita expectativa.

Por isso, o sucessor de Ramón Díaz terá uma missão difícil para dar sequência à temporada: conquistar bons resultados e extrair o máximo do atual elenco até a próxima janela de transferências.