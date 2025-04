Dupla artilheira do Santos no Paulista segue em branco no Brasileiro

Artilheiros do Santos no Campeonato Paulista, Guilherme e Tiquinho Soares vivem um jejum de gols. Em quatro rodadas do Campeonato Brasileiro, a dupla ainda não conseguiu ir às redes.

O time praiano marcou cinco gols neste início de Brasileirão. A equipe estreou com derrota para o Vasco, por 2 a 1, e depois ficou no empate em 2 a 2 com o Bahia. Na sequência, sofreu novo revés, dessa vez para o Fluminense, por 1 a 0. A primeira vitória ocorreu na última quarta-feira, quando o Peixe bateu o Atlético-MG, por 2 a 0.

Guilherme e Tiquinho não marcaram e sequer contribuíram com assistências no período. Barreal (2), Thaciano, Diego Pituca e Zé Ivaldo foram os responsáveis por balançar as redes a favor do Santos.