Tri do Laureus, Daniel Dias torce por Rebeca: 'Trazer pro Brasil de novo'

Brasileiro com mais conquistas do Laureus World Sports Awards, o "Oscar do Esporte", o ex-nadador Daniel Dias torce para que a ginasta Rebeca Andrade possa levar o prêmio na edição de 2025.

A expectativa é muito alta. Ter uma brasileira concorrendo já mostra a força do nosso esporte. E com a Rebeca ainda mais. Ela fez um Jogos [Olímpicos de Paris] incrível. Está em uma categoria que vejo grande possibilidade de trazer o prêmio. Fui o último. Já tem um bom tempo, em 2016. Está na hora de trazer para o Brasil de novo e nada melhor que estarmos com a nossa maior medalhista. Espero, do fundo do meu coração, que ela possa trazer.

Daniel Dias

Maior nome paralímpico do Brasil, Daniel Dias foi eleito o Melhor Atleta com Deficiência do Prêmio Laureus em 2009, 2013 e 2016. Ele tem 24 medalhas paralímpicas, sendo 14 de ouro, e 31 pódios em Mundiais.