Com R$ 2,1 bi desde 2015, Palmeiras é o 53º vendedor do mundo; veja top 10

Nos últimos dez anos, o Palmeiras fez quatro vendas de pelo menos 20 milhões de euros (R$ 120,5 milhões). Todas elas foram de jogadores formados em casa: Danilo (Nottingham Forest), Luis Guilherme (West Ham), Gabriel Jesus (Manchester City) e Endrick (Real Madrid).

Outros brasileiros

Além do atual bicampeão brasileiro, outros cinco times do país mais vitorioso das Copas do Mundo aparecem no top 100 mundial dos maiores lucros com o Mercado da Bola no período analisado.

Quem mais se aproxima do faturamento palmeirense é o Flamengo, 62º colocado no ranking. Com Vinícius Jr. (Real Madrid), Lucas Paquetá (Milan) e Reinier (Real Madrid) e mais, os rubro-negros conseguiram colocar 313,9 milhões de euros (R$ 1,9 bilhão) nos seus cofres.

A lista conta ainda com as presenças de São Paulo (78º), Santos (87º), Corinthians (88º) e Athletico-PR (94º), todos com vendas acumuladas em dez anos na faixa de 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão).

Chelsea é o rei do Mercado

Clube que mais gastou com reforços ao longo da última década, o Chelsea é também quem maior faturou com a saída de jogadores no mesmo período.