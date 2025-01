Mercado: salário de Neymar, Fla perto de Danilo e Renato longe do Cruzeiro

Danilo perto do Flamengo. O Flamengo está muito próximo de anunciar o zagueiro Danilo como novo reforço. O jogador chega ao Rio de Janeiro nesta terça-feira e finaliza os trâmites na quarta para se tornar atleta do clube rubro-negro.

Santos perto de outro atacante. O Peixe avançou na negociação para contar com Deivid Washington por empréstimo, com opção de compra fixada em contrato. Faltam detalhes e a liberação deve ser por seis meses.

Lucas Braga na mira de Vasco e Vitória. O atacante do Santos quer ser negociado e gera o interesse do Vitória e do Vasco, ambos da Série A. A proposta do Vitória é de compra, e o Leão considera a oferta "excelente". Já o Vasco fez uma consulta para empréstimo e não houve nova procura nos últimos dias.

R$ 1,8 bi por Vini Jr.? De acordo com jornal Espanhol "As", o futebol saudita está disposto a apostar muito alto para contar com o atacante brasileiro. A quantia ultrapassaria o recorde atual de uma transferência mundial, quando o PSG pagou 222 milhões de euros para tirar Neymar do Barcelona.

Sem mais reforços no Timão. O técnico Ramón Díaz voltou a conversar com a diretoria do Corinthians com a intenção de reforçar o elenco. O treinador sonha até com quatro reforços, mas ouviu "não" da cúpula alvinegra, que alegou não ter condições financeiras para atender o pedido do treinador.

Fla insiste por Jorginho. As conversas entre Flamengo e Jorginho seguem acontecendo, porém há uma diferença entre o que o clube carioca quer pagar e o que o meio-campista pretende receber. A situação do volante para a liberação do Arsenal avançou nos últimos dias, e o Rubro-negro trata com cautela a negociação sobre o salário para tentar resolver a chegada do novo reforço.