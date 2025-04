PSG desarma Arsenal e vence com Dembélé inspirado e gigante Donnarumma

Como foi o jogo

O 1° tempo foi quase todo do PSG, que abriu o placar cedo com Dembélé e, calando os donos da casa, controlou grande parte dos 45 minutos. Desarmado, o Arsenal só conseguiu reagir pouco antes do intervalo com o protagonista Martinelli, que errou o alvo na primeira oportunidade e, já nos acréscimos, foi bloqueado por um inspirado Donnarumma.

Na etapa final, os ingleses ensaiaram uma pressão, mas ficaram no quase diante de nova intervenção do goleiro rival. Aos poucos, os visitantes neutralizaram e, por pouco, não levaram uma vantagem ainda maior para Paris — o problema é que Barcola e Gonçalo Ramos, que haviam saído do banco, erraram o alvo.

Gols e destaques

Emirates infla, mas é calado por Dembélé. A empolgação da maior parte dos torcedores em Londres durou apenas três minutos, já que o PSG não cedeu à pressão e abriu o placar rapidamente: Dembélé acelerou pela esquerda e acionou Kvaratskhelia, que encarou a marcação e rolou para o companheiro. Com liberdade, o camisa 10 acertou de primeira a trave e contou com uma dose de sorte para balançar as redes: 1 a 0.