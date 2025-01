Flamengo insiste em Jorginho, faz contas e libera grupo por alívio na folha

O Flamengo já reforçou as duas posições prioritárias para esse início de temporada com Danilo e Juninho, mas segue no mercado. O volante Jorginho continua na pauta, e o clube faz as contas para definir quais serão os últimos nomes nessa janela de transferências mais discreta, mas vista como fundamental.

O que aconteceu

As conversas entre Fla e Jorginho seguem acontecendo. A situação do jogador para a liberação do Arsenal avançou nos últimos dias, e o rubro-negro trata com cautela a negociação sobre o salário para tentar resolver a chegada do novo reforço.

Há uma diferença entre o que o Flamengo quer pagar e o que Jorginho pretende receber. É em cima desses valores que clube e jogador trabalham para, enfim, avançar caso haja consenso. Com Erick Pulgar no elenco pelo menos até o final do ano, não há pressa.