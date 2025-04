PSG vence o Arsenal pela primeira vez na história e sai em vantagem na semifinal da Champions

Foi a primeira vez na história que o PSG venceu o Arsenal. Antes, os clubes haviam se enfrentado em cinco oportunidades, com duas vitórias dos ingleses e três empates.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (07), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris. Em caso de empate no agregado dos gols, a decisão irá para a prorrogação. Caso a igualdade ainda persista, a definição da eliminatória será nas cobranças de pênaltis.

Antes, cada equipe joga por seu campeonato nacional. O Arsenal recebe o Bournemouth neste sábado, às 13h30, pela Premier League. Por sua vez, o PSG visitará o Strasbourg no mesmo dia, às 12h, pela Ligue 1.

Primeiro Tempo

A partida começou eletrizante, com o PSG abrindo o marcador. Aos três minutos, Kvaratskhelia recebeu no lado esquerdo e achou Dembélé na entrada da área. O francês finalizou firme e venceu o goleiro Raya, que não impediu o Paris Saint-Germain de abrir o placar em Londres.

O início do PSG foi intenso, com muitas jogadas no lado esquerdo com Kvaratskhelia, que ameaçava a defesa do Arsenal constantemente.