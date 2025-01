Santos avança pela contratação de Deivid Washington, do Chelsea

O "efeito Neymar" pesa a favor do Santos. O provável retorno do craque faz o Chelsea entender que a Vila Belmiro é uma boa vitrine.

Deivid está com a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria. Se o Brasil for à final, ele só chegaria ao Santos a partir de 16 de fevereiro.

O empresário Giuliano Bertolucci foi fundamental para o acordo. O Chelsea imaginava um empréstimo para outro clube europeu, mas foi convencido pelo agente.

Deivid, conhecido como "Presida" no Santos, chega para brigar por espaço com Tiquinho Soares, mas também pode atuar em outras funções, como segundo atacante e ponta.