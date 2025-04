'Túmulo': Comentaristas opinam se ambiente no Allianz prejudica Palmeiras

A primeira derrota do Palmeiras no Brasileirão, diante do Bahia, encerrou uma série de nove jogos invictos do clube alviverde, que havia perdido pela última vez na final do Paulistão, para o Corinthians. Em comum nos últimos resultados negativos, o local — o Allianz Parque. Na Live do Clube, Danilo Lavierie Paulo Massini debateram o quanto o clima do estádio tem afetado o desempenho da equipe.

Em 2025, o Palmeiras tem um desempenho melhor como visitante do que como mandante. Jogando fora de casa, são 10 vitórias e três empates. Em casa, são cinco vitórias, quatro empates e três derrotas.

Lavieri: Torcida visitante se sente em casa