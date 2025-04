PSG faz jogão contra o Arsenal e mostra-se mais pronto para a ocasião

A rigor, foram do PSG as duas melhores chances do segundo tempo, já nos instantes finais, com um chute para fora de Barcola e um no travessão de Gonçalo Ramos. Tivessem entrado qualquer uma dessas bolas e eu diria que a semifinal estaria encerrada. No fim, o PSG volta para casa com uma vantagem enorme, mas nada está definido.

O que sim, ficou claro, é que o PSG parece mais pronto do que o Arsenal para disputar a final europeia. É um time com mais sangue nos olhos, mais à altura da ocasião. Mais à altura, inclusive, do que estava quando chegou, em 2020. Agora, falta confirmar no Parque dos Príncipes.