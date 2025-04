Vitória no Canindé deixa Portuguesa com a terceira maior série invicta do Brasil no ano

A Portuguesa não sabe o que é sair do estádio com uma derrota há 90 dias, tempo suficiente para ter a terceira maior série invicta do futebol brasileiro na temporada.

Desde 29 de janeiro, no clássico contra o São Paulo, a Lusa não perde uma partida. São 10 jogos no período, com três vitórias e sete empates, ficando atrás apenas de Mixto-MT e Maringá-PR, invictos há 14 e 11 jogos, respectivamente.

"A gente vinha em uma sequência de invencibilidade, mas faltava a vitória para trazer a tranquilidade e a confiança para o grupo", comemorou o atacante Lohan, autor de um dos gols no triunfo sobre o Maricá, por 2 a 1, no último sábado.