Santos publica rescisão com Caixinha e pode registrar Cleber Xavier no BID

A diretoria, porém, estava com dificuldades para publicar a rescisão por conta da multa rescisória, Após uma longa negociação, o clube alinhou a um acordo para pagar os cerca de R$ 16 milhões de forma parcelada.

Com isso, o Santos está liberado para registrar Cleber Xavier no BID. O ex-auxliar de Tite foi anunciado nesta tarde como novo técnico do Alvinegro Praiano.

Ele precisa ser cadastrado no sistema da CBF até às 19 horas (de Brasília) desta quarta-feira para estrear diante do CRB, na quinta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O embate será na Vila Belmiro, às 18 horas.

Como auxiliares, Cleber terá Matheus Bachi e César Sampaio, dupla que já trabalhou junta na Seleção Brasileira, além de Vinicius Marques. O preparador físico será Fabio Mahseredjian.