Presidente do Santos anuncia volta de Neymar: 'Nova história'

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou a volta de Neymar no seu perfil pessoal no Instagram.

O que aconteceu

Marcelo Teixeira usou as suas redes sociais para anunciar a sonhada volta de Neymar.

Teixeira mostrou imagens do passado, quando Neymar foi lançado na sua gestão, e comemorou a criação de uma nova história com o Menino da Vila.