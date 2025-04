Escalação do Corinthians: Memphis faz trabalho interno e deve ser desfalque contra o Novorizontino

Na tarde desta terça-feira, o elenco do Corinthians treinou no CT Dr. Joaquim Grava e finalizou a preparação para o confronto diante do Novorizontino, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O Timão pode ter dois novos desfalques importantes para o duelo.

A imprensa teve acesso aos primeiros 20 minutos do treinamento no gramado do CT Dr. Joaquim Grava. Neste período, nem Memphis e nem Gustavo Henrique foram a campo. Na parte interna do CT, o holandês tratou duas pancadas na perna direita, sofridas na derrota para o Flamengo. Enquanto isso, o zagueiro fez controle de carga.

Dessa forma, Memphis deve ser desfalque, enquanto Gustavo Henrique é dúvida. Além disso, ainda há a baixa certa de Rodrigo Garro, que seguiu recuperação de tendinopatia patelar no joelho direito. A tendência é que o meia retorne aos trabalhos no gramado na próxima semana.