'Me arrependo de não bater mais': zagueiro denuncia racismo e agride rival

O que a Federação Paranaense disse?

"A Federação Paranaense de Futebol tomou conhecimento do ocorrido na partida do último sábado (26) entre Paraná Clube e Londrina, válida pelo Campeonato Paranaense Sub-20, e vem a público reforçar a posição da entidade contra atos de racismo e injúria racial.

De acordo com a súmula do jogo, assim que informado pelos próprios atletas que um deles teria sido ofendido com injúrias raciais, o árbitro cumpriu o protocolo antirracismo, que consiste em paralisar a partida e chamar os dois capitães, fazendo o gesto contra o racismo (um "X" com os braços), para comunicar simbolicamente o ocorrido.

Paraná Clube e Londrina já se manifestaram sobre o caso e firmaram posição contra injúria racial. O Tubarão informou ainda que o atleta registraria boletim de ocorrência e que está recebendo o amparo e assistência do clube.

Campanhas permanentes

A Federação Paranaense tem uma campanha permanente antirracismo no site da instituição, redes sociais e nas transmissões da FPF TV. Além disso, tem intensificado as ações nesse sentido com o envio, por exemplo, de cartazes para serem afixados em todos os estádios do futebol amador da capital, além de faixas em todos os jogos com o telefone para denúncias em caso de racismo e injúria racial.

No mesmo jogo, houve ainda um caso de violência entre os atletas em função do ocorrido. Afirmamos também que atos de violência não condizem com o nosso futebol e serão também combatidos em nossos estádios."