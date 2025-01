Ramón Díaz pede até quatro reforços no Corinthians, mas ouve 'não'

O técnico Ramón Díaz, apesar de não fazer o pedido em público, voltou a conversar com a diretoria do Corinthians nos bastidores com a intenção de reforçar o elenco.

A coluna apurou que o argentino sonha até com quatro reforços, mas "colocou na mesa" o que seria prioridade hoje: o setor de ataque.

Para Ramón, o time carece de dois atacantes de velocidade, de beirada de campo, de dribles. Essa característica é carente hoje no elenco corintiano.