Indiana Pacers x Milwaukee Bucks: veja horário e onde assistir pela NBA

Estatísticas dos jogadores na NBA

Com as costas na grade e podendo ser eliminado, os Bucks perderam o All-Star Damian Lillard por tempo indeterminado. O armador rompeu o tendão de Aquiles na última partida anterior. Agora, mais do que nunca, Giannis Antetokounmpo vai precisar de ajuda dos companheiros para conseguir virar a série.

Pelo lado de Indiana, a força coletiva tem se sobressaído. Oito jogadores do time passaram da casa dos 10 pontos na vitória de 129 x 103 no jogo 4, com destaque para Tyrese Haliburton, que terminou com 17 pontos e 15 assistências. O armador Bennedict Mathurin foi ausência no domingo (27) e tem presença incerta no jogo de hoje.

Prováveis escalações