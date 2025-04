Invasão ao CT do Santos pode implicar em rescisão indireta de jogadores

Maurício Corrêa da Veiga, sócio do escritório Corrêa da Veiga Advogados, diz que o funcionário pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho em casos que a segurança do mesmo não é assegurada pelo clube.

"O clube tem deveres que estão previstos na legislação desportiva. O atleta tem o direito de ir trabalhar e retornar com sua integridade física preservada. O clube é responsável por assegurar a integridade física de seus empregados (todos eles) dentro de suas dependências. Do contrário, o atleta poderá pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho (que é a justa causa aplicada pelo atleta), com consequências financeiras graves para o clube", destaca o advogado especialista em direito desportivo.

Segundo Ana Mizutori, advogada desportiva e sócia da AK Direito na Comunicação e no Comunicação. a responsabilidade do Santos pela invasão dos torcedores ao seu CT deverá ser avaliada com base na efetividade das medidas de segurança adotadas pelo clube.

"Se for comprovado que houve falha na segurança que permitiu a invasão e resultou em danos, o clube poderá ser responsabilizado. Além disso, os torcedores envolvidos podem responder criminalmente por invasão de propriedade privada e outros delitos correlatos. É fundamental que os clubes mantenham protocolos de segurança rigorosos em seus centros de treinamento e demais instalações, visando proteger atletas, funcionários e o patrimônio da instituição", explica a advogada.

"Além da regra geral que dispõe sobre a relação entre clube e atleta, na qualidade de empregado e empregador, a Lei Geral do Esporte (LGE) também exige que clubes esportivos garantam condições seguras para seus atletas, técnicos e demais profissionais vinculados", diz a advogada desportiva Ana Mizutori

A invasão ao CT Rei Pelé