Renato é difícil, Cruzeiro conversa com Luís Castro, mas não descarta nada

O Cruzeiro se assustou com a pedida salarial de Renato Gaúcho, com mais 10% para sua comissão técnica e outros 10% de comissão para o agente que participa da negociação.

Já conversa com Luís Castro, opção de todos os clubes que trocaram ou ameaçaram trocar de técnico desde o final do ano passado. Foi cogitado no Santos, no Atlético, no Botafogo, Até no Corinthians, quando havia risco de rebaixamento, até outubro do ano passado.

Há uma lista ampla de treinadores, e não se descarta nada.