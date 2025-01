Hernan: Com Luciano, São Paulo terá 'quarteto mágico' contra Guarani

'Tem que ser homem' - o que isso quer dizer? Vamos tirar o sexismo da língua. Tem que ser íntegro, tem que ser decente, tem que ser humano. É isso. O sexismo fere muita gente, então vamos tirar isso. O Abel é tão decente, tão bacana, escreveu um livro tão legal. É importante estar atento a isso.

Milly Lacombe

Fluminense desiste de Rony: PVC explica como negócio melou

O Fluminense retirou a proposta pelo atacante Rony, do Palmeiras, após o vencimento do prazo dado pelo clube carioca ao estafe do atleta, explicou PVC no De Primeira.

O Fluminense divulgou um documento dizendo: "Avisamos ao estafe [do Rony] que o prazo foi esgotado na noite desta quarta-feira [22] e que retiramos a proposta". Agora, o Rony sabe qual é a proposta. Como eu disse lá atrás, se alguém procurasse alguém, podia ter encontro. Agora, o Fluminense está realmente muito chateado pela maneira como não teve resposta. [...] Então, não tem Rony no Fluminense; o Fluminense considera isso definitivo.

PVC