Atletismo Brasil obtém vaga para o Mundial de Tóquio com o 4×400 m masculino

O time 4×400 metros masculino, comandado pelo treinador Sanderlei Parrela, medalha de prata nos 400 metros no Mundial de Sevilha-1999, melhorou o tempo deste sábado, de 3:02.19, para ficar com a vaga. "Feliz Dia das Mães", disse Matheus Lima, na mensagem enviada ao lado dos companheiros da equipe e também das atletas do 4×400 metros feminino, todos acenando para as câmeras no estádio.

"Sensacional. Estou muito feliz por termos conseguido qualificar o revezamento. Eu já tinha dito que esse era o nosso principal objetivo no Mundial de Revezamentos e gente alcançou", disse Sanderlei.

O treinador acrescentou que o Brasil tem uma boa safra de corredores de 400 metros. "A gente fez uma mescla muito boa, de atletas mais experientes, como o Lucas Carvalho (31 anos) e o Tiago Lemes da Silva (29), e a juventude do Matheus Lima (21) e Elias Oliveira (20). Ter um programa para eles da CBAt e do COB faz a gente sonhar em colher frutos, com coisas maiores", acrescentou.

No 4×100 metros, o Brasil com Vinícius Moraes, Vitor Hugo dos Santos, Erik Cardoso e Felipe Bardi, em 38.64, na série 3 da segunda rodada qualificatória do Mundial de Revezamentos, não conseguiu vaga no Mundial. O time melhorou a marca que havia feito no Sul-Americano de Mar del Plata (39.62), em abril, mas foi mais lento do que na primeira rodada do Mundial, no sábado, quando fez 38.40.