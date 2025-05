Brasil marca no fim, vence Belarus e é hepta na Copa de futebol de areia

A seleção de Belarus empatou o jogo com Novikal. O camisa 7 aproveitou rebote de Bobô após bicicleta e completou a bola para o gol.

O Brasil começou o segundo período à milhão e logo fez o segundo gol cedo com Rodrigo, aproveitando cochilo da defesa de Belarus.

Catarino ampliou com um golaço, o 100º dele com a camisa da seleção. Recebeu na esquerda, cortou para dentro e acertou uma pancada de perna direita, no ângulo, para fazer o terceiro gol brasileiro.

Belarus descontou e empatou no final do terceiro período e deu emoção ao final do jogo. Bryshtel aproveitou a sobra de bola e empurrou para o gol aberto. Na sequência, teve pênalti após toque na mão de Lucão e empatou o jogo.

O Brasil fez o quarto gol a menos de dois minutos para o final do jogo. Rodrigo carregou e bateu rasteiro, o morrinho matou o goleiro e a bola entrou para decidir o título brasileiro,

Lances importantes

Bobô! Já na saída de bola, a seleção de Belarus esquentou a mão do goleiro brasileiro. Sempre um perigo.