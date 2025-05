Barcelona vence Real Madrid em jogo épico e empurra Ancelotti para seleção

O Barcelona fazia a diferença não apenas com o trio Pedri-Yamal-Raphinha, mas também em jogadas que podem mudar o jogo: como o zagueiro Christensen cortando o cruzamento de Vini para Mbappé, num dois contra um que parecia destinado a acabar com a bola na rede.

Só que, aos 25 minutos, a insistência do Real Madrid foi recompensada. Com a defesa jogando adiantada, o Barcelona permitiu um novo contra-ataque puxado por Vini, que serviu de bandeja o terceiro gol do dia para Mbappé, o 27º dele no campeonato.

A reta final tinha tudo para ser dramática, e os personagens — no caso, os jogadores e o árbitro — não decepcionaram. Na melhor chance do Barcelona na segunda etapa, o chute de Ferran Torres tocou no braço de Tchouaméni. O árbitro não marcou pênalti, foi chamado a consultar o VAR e, mesmo vendo a imagem, manteve a decisão. A torcida não perdoou: "Mãos ao alto, isso é um assalto".

Quando a polêmica do suposto pênalti terminou, restavam oito minutos, mais os acréscimos.

Deu tempo para Victor Muñoz, jogador do time B do Real, fazer sua estreia pela equipe principal e perder uma chance cara a cara com Szczesny. E para o goleiro polonês fazer sua melhor defesa na partida, ao parar um chute rasteiro cruzado de Mbappé.

Já nos acréscimos, o francês ainda balançou as redes de novo, calando o estádio. Mas ele estava em impedimento, e a torcida do Barcelona respirou aliviada. Para, segundo depois, celebrar aliviada. A vitória épica deixa o clube com sete pontos de vantagem sobre o rival, e muito perto do título da liga.