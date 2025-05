Último clâssico de Ancelotti tem show e quarta vitória do Barça sobre Real

Carlo Ancelotti não terá como explicar como perdeu por 4x2 no intervalo uma partida que vencia por 2x0 aos 15 minutos. A loucura dos jogos do Barcelona, 3x3 e 3x4 contra a Internazionale, desta vez virou-se a seu favor.

A estratégia do Real Madrid era o contra-ataque e funcionou com extraordinários quinze minutos iniciais de Valverde e Mbappé. A impressão, convicção até, era de que com 2x0 o Real se deitaria na vantagem. Não ia tomar gol nunca...

Levou quatro em meia hora! Três em quinze minutos!