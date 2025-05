O Real Madrid é uma peneira. O que Ancelotti tem a ver com isso?

O Real Madrid perdeu para o Barcelona por 4 a 3, na Catalunha, um resultado que definiu o título espanhol. O Barça agora tem sete pontos de vantagem sobre o Real e ainda o critério de desempate ao lado dele, ou seja, bastam dois empates em três jogos para garantir o título número 28 - são 36 do maior rival.

O detalhe do superclássico deste domingo é que o Real Madrid abriu 2 a 0 em somente 15 minutos. E permitiu a virada ainda no primeiro tempo, perdendo bolas na defesa e cedendo muito espaço para Yamal e companhia. No segundo tempo, Mbappé concluiu seu hat-trick e o Real teve a chance de empatar, principalmente em um gol perdido por Muñoz - o jovem havia entrado no lugar de Vini Jr, que saiu de campo com dores. Mas o empate não bastaria, só a virada deixaria o Madrid com chances.

A probabilidade maior é que Carlo Ancelotti e Real Madrid anunciem a saída do italiano nesta segunda mesmo. Xabi Alonso será o treinador do Real, talvez já no Mundial de Clubes. Se não houvesse o Mundial, talvez os tempos fossem mais espaçados, mas é bem provável que Ancelotti saia antes do fim do campeonato.