Imagem forte! Belal Muhammad surge com rosto desfigurado após derrota no UFC 315

Luta da Noite

Apesar da derrota, Belal Muhammad pode dizer que saiu do octógono do UFC 315 mais respeitado do que entrou. Isso porque durante anos 'Remember The Name' foi considerado um lutador com estilo de luta pouco atrativo para os fãs. Este estigma, no entanto, pode ter ficado no passado com a apresentação deste sábado.

Durante cinco rounds, o americano de ascendência palestina protagonizou uma verdadeira batalha contra Jack Della Maddalena, que levantou o público presente na arena 'Ball Centre', em Montreal (CAN). A performance dos dois astros do 'main event' do UFC 315 foi premiada com o bônus de 'Luta da Noite', que rendeu 50 mil dólares (cerca de R$ 282 mil) para cada um.

