Barcelona vence Real Madrid por 4 a 3 com dois gols de Raphinha e se aproxima do título

A vitória ampliou a liderança do Barcelona na classificação para sete pontos sobre o segundo colocado, o Real Madrid. Com três partidas restantes, mais uma vitória garantirá o 28º título da liga espanhola para os catalães.

O Real Madrid começou a partida arrasador no Estádio Olímpico de Montjuic, com dois gols de Kylian Mbappé. No entanto, o Barcelona reagiu rapidamente, com Eric Garcia, Lamine Yamal e Raphinha marcando gols em 15 minutos, revertendo a desvantagem.

Raphinha ampliou a vantagem do Barcelona pouco antes do intervalo, após um erro de Lucas Vazquez. Apesar de Mbappé ter completado seu hat-trick aos 70 minutos do jogo, o Real Madrid -- campeões do ano anterior -- não conseguiram se recuperar, ficando agora à beira de uma temporada sem títulos.

(Reportagem de Fernando Kallas)