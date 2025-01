Mercado: Vitor Roque na mira, ex-São Paulo no Grêmio e oferta do Flamengo

Tiago Volpi, que acumulou passagem no São Paulo, atua no futebol mexicano Imagem: Divulgação

Ex-São Paulo no Grêmio. O Grêmio acertou a contratação do goleiro Tiago Volpi, ex-São Paulo e que está de saída do Toluca, do México. O arqueiro de 34 anos vai assinar por dois anos com o Imortal e deve selar a rescisão de contrato com o time mexicano. Questões familiares pesaram para a volta do atleta para o Brasil. Ele chegará ao Grêmio para substituir Agustín Marchesín, vendido ao Boca Juniors.

Vem negócio aí? O Vitória avançou pela contratação do zagueiro Lucas Halter, que pertence ao Botafogo. O defensor de 24 anos deverá chegar ao clube por empréstimo até o final da temporada, com opção de compra. O Vitória busca ajustar os últimos detalhes contratuais junto ao Glorioso para selar a transferência. Lucas Halter foi contratado pelo Botafogo em 2024, após duas se destacar pelo Goiás.

Vitão pode trocar o Inter pelo Flamengo; rubro-negro insiste por zagueiro Imagem: Reinaldo Reginato/Ag. Estado

Proposta rubro-negra. O Flamengo ainda trabalha para conseguir a contratação do zagueiro Vitão, do Internacional. O clube mantém a proposta na mesa do Colorado e, até o momento, não aumentou os valores oferecidos. O Fla desembolsaria 6 milhões de euros (R$ 37 milhões) além de perdoar a dívida do time gaúcho de 4 milhões de euros pela compra do volante Thiago Maia. Membros do estafe de Vitão irão a Porto Alegre nesta semana para tentar convencer o Inter a andar com o negócio. O Flamengo ofereceu cinco anos de contrato ao defensor.

E o Bruno Henrique, sai ou fica? O Flamengo não está disposto a abrir mão de Bruno Henrique. De acordo com André Hernan no De Primeira, o atacante, que despertou o interesse do Atlético-MG, não deve forçar uma saída do rubro-negro rumo ao Galo neste momento. "O Flamengo não quer vender. O Atlético-MG já fez os contatos e o Cuca quer muito contar com o jogador, mas o Bruno Henrique respeita muito a imagem que ele tem no Flamengo. Torcedores do Atlético: não esperem que o Bruno Henrique vai forçar uma situação para sair do Flamengo", explicou o jornalista.