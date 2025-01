Mais louco que Arboleda e gelado, Ryan esquenta opções no time de Zubeldía

O jovem virou tema até do lateral Rafinha, ex-Tricolor que hoje atua pelo Coritiba. "Esse é 'brabo'", escreveu o jogador de 39 anos na página do clube paulista.

Ryan Francisco não está apto para defender o São Paulo na final da Copinha Imagem: Thiago Calil/AGIF

Apesar de colocar seu time na final da Copinha, o gelado Ryan não entrará em campo no jogo do título: ele tomou amarelo pouco antes das duas cavadinhas, já no 2° tempo do duelo, e está suspenso pelo acúmulo de cartões.

O atacante, por outro lado, esquenta as opções para o Luis Zubeldía, técnico da equipe principal. O São Paulo tem Calleri e André Silva como centroavantes, mas não descarta, ao menos até agora, buscar um reforço que atue no setor para a sequência da temporada.

Ryan, que já atuou na estreia do Tricolor no Paulistão, deve estar à disposição para o jogo contra o Guarani. O duelo ocorre nesta quinta (23), a partir das 19h30, no Morumbis.