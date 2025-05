Barcelona vira sobre o Real Madrid com dois gols de Raphinha e se aproxima do título espanhol

O Barcelona mostrou que não se abalou com a dura eliminação na Liga dos Campeões, diante da Inter de Milão, dominou o Real Madrid em mais um clássico eletrizante e venceu por 4 a 3, neste domingo, no estádio Olímpico de Montjuic, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Assim, o time catalão ficou muito próximo de conquistar o caneco do Espanhol.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos 82 pontos na tabela e deixou seu único concorrente com 75 - são sete pontos de vantagem com apenas nove em disputa nos três jogos restantes para o término da competição. Assim, o time do técnico Hansi Flick poderá festejar na próxima rodada seu 28º título nacional.

O time azul e grená se recuperou rapidamente após levar dois gols de Mbappé no início de jogo e virou para 4 a 2 ainda no primeiro tempo, com dois tentos do brasileiro Raphinha, um dos destaques da partida. O francês até fez o terceiro na etapa complementar, mas não foi o suficiente para evitar o triunfo do rival.